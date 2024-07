Recensione Deadpool & Wolverine | la violenza ed il sarcasmo il nuovo punto di riferimento del MCU

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 27 luglio 2024) Scritto da: laed ilildidel MCU,, il primo e unico film Marvel del 2024, sembra già deludere le aspettative, ricordando il flop di “The Flash” della DC. L’anno scorso, Warner Bros. ha deciso di rilasciare “The Flash”, un film che prometteva di essere un grande evento multiverso, ma che si è rivelato un disastro, con recensioni negative sia da parte della critica che dei fan.: Le Prime Recensioni non Promettono Bene Il film arriva in un momento in cui il MCU tenta di mantenere l’attenzione del pubblico sulle varie linee temporali della sua saga multiversale, nonostante una certa fatica che si fa sentire tra i fan.