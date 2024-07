Pronto polizia? Sotto casa mia c’è Batman sta scassinando un distributore di sigarette | il supereroe arrestato dagli agenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Anche la notte regala sorprese e colpi di scena inaspettati. Lo sa bene la squadra mobile di Cagliari che il 23 luglio, nel cuore della notte, ha ricevuto una chiamata al quanto surreale: “mia c’è, staundi”. Tra lo stupore e la curiosità generale glisono partiti a sirene spiegate direzione Quartiere del sole alla ricerca dell’identikit misterioso. “Il ladro indossa un passamontagna e la maschera di, sbrigatevi”, il dettaglio aggiunto in chiamata. Tempismo perfetto, dal momento che l’uomo pipistrello, 51enne già noto alle forze dell’ordine, è stato beccato in flagrante. Una volta avvertito il suono delle sirene il ladro ha tentato una breve fuga. Ma, al contrario di, non è riuscito ad eclissarsi col favore delle tenebre (riprendendo un riferimento caro a Giuseppe Conte).