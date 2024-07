Nuoto staffette 4×100 sl azzurre in Finale alle Olimpiadi Martinenghi gestisce nei 100 rana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Calato il sipario sulla prima giornata di batterie delin corsia di queste2024 di Parigi. Nella “Paris La Defense Arena” abbiamo assistito a un day-1 di heat in cui sono le presenzenon sono mancate, con gli azzurri in cerca di riscontri cronometrici all’altezza della situazione per centrare la qualificazionegare della sessione serale. Nei 100 delfino donne doccia gelata per Viola Scotto di Carlo, squalificata per tocco irregolare nel momento della virata, dopo che la sua prestazione era stata da personale. Niente da fare anche per Costanza Cocconcelli, ventunesima in 58.66 e distante dal personale di 57.77 nuotato agli Assoluti primaverili. Il miglior riscontro è stato della cinese Zhang Yufei (56.50) a precedere nell’overall la sorprendente Mizuki Hirai (56.71) e la statunitense Torri Huske (56.72). Quarta la primatista del mondo Gretchen Walsh (56.