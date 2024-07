Non uccidere la frittura di pesce con vini che non c’entrano niente Ecco i migliori scelti dalla redazione del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 luglio 2024) Croccante, asciutto e gustoso. Il fritto misto deve rispondere a questi tre criteri, altrimenti non se ne fa. Aggiungerne anche un quarto sarebbe l’optimum: dorato. Non si tratta di seguire una ricetta segreta, ma di fare molta attenzione ai singoli passaggi perché questo piatto irresistibile non si trasformi in terribile. La base è il, che, neanche a dirlo, deve essere di ottima qualità, poi attenzione all’olio, alla farina, alla temperatura e alla carta assorbente: per far sì che “croccante, asciutto, gustoso e dorato” non diventino “molliccio, unto, grasso e pesante”. Per noi: calamari, gamberi, alici, triglie, merluzzi, insomma il classico fritto misto. Oggi ci divertiamo a scegliere il calice di accompagnamento.