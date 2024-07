Modena ultimo test davanti al patron Rivetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiude oggi il ritiro delin quel di Fanano, e come tradizione termina con l’ultima amichevole in quota prima del ritorno in città. Avversari dei gialli i milanesi del San Giuliano City, formazione che milita nel campionato si serie D: si gioca come sempre al campo Lotta, con inizio alle 17, i tagliandi saranno acquistabili direttamente all’entrata dell’impianto, al prezzo di 5 euro per il prato e 10 per la tribuna. Nell’occasione sarà presente lo stand delStore, nel quale potrà essere acquistata la nuova maglia home 2024/25 presentata nei giorni scorsi. A fine partita, come di consueto, i tifosi avranno la possibilità di incontrare i calciatori nella zona antistante gli spogliatoi per foto e autografi. Ieri mattina intanto è salito a Fanano il presidente canarino Carloper un saluto alla squadra.