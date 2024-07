LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | nessuno scende in pista troppa pioggia a Spa

Leggi tutta la notizia su oasport

13.02 Magnussen si prepara per allontanarsi dal Mondiale di F1 e dal team Haas. Non ci sono informazioni in merito al futuro del danese che prima del ritorno in F1 ha corso con Chip Ganassi Racing e Cadillac nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. 13.00 Zero giri per Sainz e per Magnussen. Attualmente è impossibilere inal momento soprattutto sul traguardo e nella zona di Eau Rouge. 12.58entra inacqua presente sul tracciato in questo momento. Sicuramente non ci sono più le condizioni per utilizzare le gomme full-wet. 12.55 Verifiche al fondo della monoposto di Lando Norris. Il n. 4 dello schieramento è uscito largo precedentemente nella ghiaia di Malmedy (curva 7). 12.53 Riprende la sessione, continua a piovere copiosamente a Spa. 12.52 Pronti per ripartire a Spa.