LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | impegnate Kopecky e Longo Borghini nella crono femminile

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Per soli tre centesimi Taylor Knibb si piazza alle spalle di Lach al traguardo. 15.22 1’07” il vantaggio di Lach al traguardo nei confronti di Ludwig. 15.21 Partite anche Grace Brown e Chloe Dygert. Tutte le big sonosulla strada in questo momento. 15.20 Ludwig passa al comando al traguardo. 18? di vantaggio per la danese su Hashimi. 15.19 Kim Cadzow passa al comando ai 22 km: la neozelandese ha un margine di 35? nei confronti di Kroeger. 15.18 Miglior tempo al traguardo per Yulduz Hashimi: l’atleta afghana si mette alle spalle Pintar di 38?. 15.17 Staccata Van Dijk al primo intermedio, la neerlandese paga oltre 17? nei confronti di Knibb. 15.16 Scatta anche la britannica Anna Henderson. 15.16 Partite Juliette Labous (Francia) e Demi Vollering (Paesi Bassi). 15.15 45:07.