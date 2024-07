L’impavido Musumeci e una memoria politica inesistente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) L’uomo è certamente dotato di retorica degna di tempi da inizi del secolo scorso, un Italo Balbo della Protezione Civile, lo vedremmo bene in divisa aviatoria con copricapo aeronautico. Lui èNello, ormai noto come il fustigatore delle Regioni, siano esse nordiche, è capitato a Zaia di essere bacchettato, che meridionali.Leggi anche: Contare quanto il due di coppe: ci siamo messi da soli ai margini dell’Europa Ultima sua roboante dichiarazione è sulla miope e tardiva capacità delle Regioni di dotarsi di una strategia sulle risorse idriche, che ora lo costringono a dover pensarci lui, come il suo più famoso conterraneo, l’inarrivabile Pippo Baudo. “Non c’è mai stata programmazione seria sulla crisi idrica – ha esclamato il pizzo che piace ai siciliani – eravamo convinti che fosse inesauribile.