Inter Materazzi celebra Eto' o e manda una frecciata a Ibra | Ma che ne sa

(Di sabato 27 luglio 2024) Milano, 27 luglio 2024 – La rivalità a distanza tra Marcoe Zlatanhimovic si arricchisce di una nuova puntata. L'ex difensore dell'ha infatti colto l'occasione di una storiativa su Samuel Eto'o da parte della Lega Serie A, su Instagram, per unaallo svedese. La Lega ha ricordato che quindici anni fa il club nerazzurro ufficializzava l'arrivo del fuoriclasse camerunese.ha ripostato la storia, in cui comparivano i trionfi nerazzurri di Eto'o, aggiungendo un eloquente "Ma che ne sa quell'altro". Sulla rotta Milano-Barcellona A legare Eto'o ehimovic è la trattativa che ha portato l'attuale dirigente del Milan al Barcellona in cambio proprio dell'attaccante africano e di un forte conguaglio in denaro (50 milioni di euro) nell'estate del 2009.