Incubo Covid in Italia aumentano i contagi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella settimana compresa tra il 18 e il 24 luglio, l’ha registrato un significativo incremento deida-19. I casi diagnosticati sono saliti a 13.672, segnando un aumento di quasi il 53% rispetto ai 7.972 casi della settimana precedente. Questo rialzo non è un fenomeno isolato, ma riflette una tendenza osservata anche in altre nazioni europee e globali. Sebbene il virus continui a circolare e a generare nuove varianti, la situazione non è considerata un evento inatteso.Leggi anche:e caldo, con l’estatei rischi per il cuore. Come proteggersi Analisi dell’andamento deiAnna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha fornito una panoramica dettagliata sull’attuale andamento dei