Formula1 in Belgio Verstappen miglior tempo ma Leclerc in pole

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug. (askanews) – Ferrari inposition in, quattordicesimo appuntamento di stagione. Stavolta la pioggia è stata davvero benevola per il Cavallino che con Charlespartirà davanti a tutti nel GP del. Illo ha segnato Maxcon la Red Bull, ma siccome l’olandese è penalizzato per il cambio di motore (partirà 11°), il secondoè quello che vale per la. E così pile position per Charles, che qui nel 2019 ha già conquistato la sua prima vittoria in F1. In prima fila l’altra Red Bull di Sergio Perez, in seconda fila la Mercedes di Lewis Hamilton e la prima McLaren di Lando Norris. Poi terza fila per Oscar Piastri e George Russell, mentre Carlos Sainz junior scatterà settimo davanti ad Alonso e Ocon. L'articolo, inmainproviene da Ildenaro.it.