F1 Leclerc soddisfatto | Bello una pole position che non mi aspettavo

(Di sabato 27 luglio 2024) “È esattamente la stessa posizione dell’anno scorso, èanche perché sicuramente non me loin questo fine settimana“. Queste le parole di Charlesdopo laottenuta nel Gp del Belgio, grazie al secondo tempo nelle qualifiche a Spa dietro a Max Verstappen, che però sconterà una penalità di 10 posizioni. Il monegasco ha poi aggiunto: “Con le condizioni difficili di oggi siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative. quindi questa nonostante la pioggia è davvero una bella giornata per il team“. Il pilota della Ferrari ha poi concluso: “Ora dobbiamo concentrarci sul domani e vedere cosa succederà dato che, secondo le previsioni, la gara si svolgerà su asfalto asciutto. Qui partendo dallanon è facile mantenere la prima posizione ma io proverò a farlo“.