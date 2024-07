Ermes festeggia i suoi 104 anni insieme alla moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)Mingozzi, cittadino di Castel Maggiore, martedì ha compiuto 104ed è statoto da amici e parenti. E per l’occasione il presidente del consiglio comunale, Matteo Frezzotti, gli ha fatto visita a casa e gli ha portato le congratulazioni, e un omaggio florealeconsorte, da parte dell’amministrazione comunale.è autonomo e gira ancora nei negozi intorno a casa. La, Allegrina Piazzi, ha 97ed è in splendida forma. La coppia ha giàto i 70 di matrimonio ed ora il loro prossimo obiettivo è quello dire i 75di vita coniugale. Assieme al presidente del consiglio comunale Frezzotti, ha portato personalmente gli auguri per il prestigioso traguardo raggiunto, anche il commissario della polizia locale Mirko Cinti.