Commemorazione dell' Abbattimento della Torre di Berta a Sansepolcro

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024 –disi prepara a commemorare, nell’80esimo Anniversario, uno dei momenti più dolorosia sua storia. Il 31 luglio 1944, durante la ritiratae truppe tedesche, la storicadifu abbattuta, segnando una devastante perdita per la nostra comunità. Per onorare la memoria di questo evento, l’Amministrazione comunale in collaborazione con ANPI sezione di, organizza una cerimonia commemorativa con il seguente programma: Alle 5.00 del mattino, nell’orario esatto, come ogni anno verranno suonati dal campanone del Duomo, tanti Rintocchi quanti sono gli anni che sono passati da quella infausta mattina, quest’anno appunto 80.