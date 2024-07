Caporalato | Cerreto bene sinergia AGEA-CC-INPS

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma. “La lotta alè uno degli obiettivi che il Governo Meloni con il ministro Lollobrigida si è prefissato e a pochi giorni dall’approvazione del decreto agricoltura i risultati si stanno vedendo. Tutto questo grazie al lavoro di squadra cheha messo in piedi incon il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. In barba alle critiche strumentali ed effimere della sinistra, la strategia risulta vincente su tutto il territorio nazionale. 109 le aziende agricole ispezionate di cui 62 presentavano delle irregolarità, 505 lavoratori controllati, 236 sono risultati irregolari, 27 attività imprenditoriali sono state sospese. È di quasi 500.000,00 euro l’importo delle sanzioni amministrative emesse.