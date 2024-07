Tuffi Bertocchi Pellacani si giocano una medaglia nel sincro 3 metri Cina imprendibile le avversarie più rognose

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Domani il grande inizio. All’Aquatics Centre l’avventura deiinizierà nelle Olimpiadi di Parigi 2024 e sarà la gara delfemminile dai trea regalare le prime medaglie di questa edizione della specialità. In casa Italia ci sono delle ambizioni per iniziare con il piglio giusto questo percorso. Vi saranno infatti Chiaraed Elenaa giocarsi la top-3. Le due azzurre, bronzo iridato nel 2023 a Fukuoka e terze nella super final di Word Cup a Xi’an di quest’anno, mettono nel mirino il podio, ma non sarà affatto semplice. Otto le coppie per i tre gradini del podio, in una gara che avrà la Finale secca. Si preannuncia una prova di altissimo livello e dal pronostico incerto, soprattutto per il bronzo.