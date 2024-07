Temptation Island com’era Martina prima del programma | le foto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Personaggi TV. È andata in onda ieri l’ultima puntata di. Il viaggio dei sentimenti delle ultime 3 coppie si è concluso con l’uscita insieme di Matteo e Siria e al contrario dei pronostici anche Tony e Jenny. Chi non ci aspettavamo uscisse separato èe Raul. È stata proprio la ragazza a dire di non provare più gli stessi sentimenti die decidere di lasciare Raul che invece avrebbe fatto un’altra scelta. In queste ore la protagonista diè stata presa di mira proprio a causa del suo comportamento, e molti utenti si sono scagliati contro sul ristorante di famiglia della romana. Non solo, sul web sono apparse anche alcuneche mostranoqualche anno fa.