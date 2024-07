Spighe verdi 2024 | Toscana terza Otto Comuni rurali virtuosi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024)dopo Piemonte e Marche.toscaniDa Bibbona a Orbetello passando per la new entry Gambassi Terme. Sono 8 le localitàdellevincitrici delle ‘’, il riconoscimento assegnato ogni anno dal programma nazionale della Fee – Foundation for Environmental Education (l’organizzazione che rilascia nel mondo anche il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere), in collaborazione con Confagricoltura. Sono Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello e Gambassi Terme. “Un riconoscimento che premia non solo le bellezze del paesaggio ma una gestione virtuosa del territorio. I nostri agricoltori svolgono un ruolo fondamentale con il loro lavoro quotidiano e l’amore per la terra.