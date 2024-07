Slot fornisce aggiornamenti sugli infortuni di Alisson e Robertson

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) 2024-07-25 20:30:10 Il web non parla d’altro: Il portiere del Liverpoole l’esterno Andynon si uniranno agli allenamenti pre-stagionali prima di agosto, ha dichiarato il manager Arne. Il mese scorso,ha capitanato la Scozia nelle tre partite di UEFA Euro 2024 e sta seguendo un programma di riabilitazione durante la tournée del Liverpool negli Stati Uniti, che lo terrà fuori dalle amichevoli negli Stati Uniti. “Non è ancora completamente in forma”, ha dettodel trentenne. “Ma ci aspettiamo che alla fine del tour, forse subito dopo, sarà di nuovo completamente in forma. “Ha subito un piccoloo all’Euro. Ha dovuto riprendersi dopo aver giocato quelle partite. Ci aspettiamo che torni dopo il nostro tour, ma si è unito a noi qui.