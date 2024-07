Schianto con la moto muore dopo due settimane di agonia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) San Giovanni (Arezzo), 26 luglio 2024 - Non ce l’ha fatta ilciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale a Faella lo scorso 11 luglio. Il Valdarno piange la scomparsa di Fabrizio Falugi, 59 anni, un volto conosciutissimo in zona. Se n’è andato mercoledì,duedi, per le ferite riportate nel terribile scontro con un’automobile. Erano circa le 20 quando Falugi, che in sella alla suascendeva dalla frazione di Pulicciano per rincasare, rimaneva vittima di un fortissimo impatto con una vettura lungo la strada provinciale 9 di Faella all’incrocio con via Arpioni, nel comune di Castelfranco Piandiscò. L’uomo è stato sbalzato a terra, riportando numerose ferite, tra cui un trauma cranico. Prima il trasporto all’ospedale della Gruccia, poi la corsa disperata al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso.