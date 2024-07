Porsche Cayenne | in arrivo versioni elettriche ibride e a combustione interna

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con un approccio su tre fronti,mira a consolidare la posizione dellacome uno dei SUV più versatili e avanzati sul mercato, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità e prestazioni dei suoi clientisi prepara a un futuro su tre fronti, cone completamente. La casa automobilistica di Zuffenhausen ha confermato che, anche nel prossimo decennio, il suo iconico SUV sarà disponibile in queste varianti, garantendo così una vasta scelta ai suoi clienti. L’attualedi terza generazione verrà aggiornata per affiancare la nuovaelettrica di quarta generazione, il cui debutto è previsto per il prossimo anno.