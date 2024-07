Parigi 2024 diluvio su cerimonia Tamberi | Una figata pazzesca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Undi pioggia si è abbattuto sulladi apertura dei Giochi Olimpici. A causa del maltempo, è saltato anche uno dei maxi schermi delle tribune al Trocadero dove arrivano le delegazioni olimpiche per la proclamazione dell’apertura dei Giochi e l’accensione del braciere. Previsioni meteo rispettate in pieno, dunque. L’Istituto meteorologico francese, infatti, aveva diramato l’allerta gialla per inondazioni pere per l’Ile de France. La pioggia non ha raffreddato l’entusiasmo della delegazione azzurra: È stata unae poi il finale è stato bellissimo con la tour eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni” le parole di Gianmarco. Arianna Errigo aggiunge: è stato stupendo condividerlo con tutti.