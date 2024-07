Non posso raccontarlo | Napoli rivelazione in diretta di Meluso su Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’ex dirigente azzurro ha rilasciato alcuni retroscena riguardo la sua esperienza a. Le ultime e unasul capitano. La sua avventura aè durata solo dodici mesi e sicuramente non è stata esaltante ma senza dubbio la ricorderà per tutta la sua carriera. Mauroè intervenuto in questi minuti ai microfoni di Sportitalia e ha commentato con alcuni aneddoti e retroscena l’ultima stagione del, una delle peggiori degli ultimi anni. L’ex dirigente azzurro – sostituito in questa sessione da Giovanni Manna – ha parlato delle difficoltà che ha affrontato durante l’esperienza partenopea: “E’ stata un’esperienza che mi ha visto protagonista in negativo e non mi aspettavo queste difficoltà, dovevo fare di più e sicuramente quest’annata ha cancellato quanto di buono ho fatto nella mia carriera”.