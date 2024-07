Logan Paul | Un campione assente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Capisco l’importanza della partnership con un nome grosso come. Capisco anche la necessità di espandere i confini, laddove c’è margine di farlo. Ma a tutto c’è un limite; Se, affidarsi a certe personalità per diffondere il prodotto, significa sacrificare lo spirito del Wrestling, allora c’è qualcosa che non va., comeStatunitense, doveva servire allo scopo di pubblicizzare il prodotto. Nel suo podcast, nelle apparizioni pubbliche, con la cintura WWE al seguito, avrebbe diffuso a tutto il globo il marchio, riuscendo forse anche nell’impresa. Però, se d’altro canto, le apparizioni negli show WWE sono saltuarie (a dir poco), penalizzando una cintura che meriterebbe di più, allora non capisco più se il gioco valga la candela. Abbiamo sempre sostenuto che i fan siano i veri “direttori esecutivi” della WWE.