Laguna Orbetello Fedagripesca Toscana | Inaccettabile una strage di pesci ogni tre anni; servono interventi strutturali

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Grosseto), 26 luglio 2024 – “Ladeinelladiè almeno la terza nell’ultimo decennio: non è più un’emergenza, ma una questione cronica.subito glied un organismo di gestione”. Questo è l'allarme lanciato da Andrea Bartoli, vicepresidente di, a seguito dell'ennesima moria che sta decimando centinaia di quintali dinella. “La tragedia è annunciata ormai da tempo, per le cause che sono note a tutti. Il surriscaldamento delle acqueri, l’anossia provocata dall’alga valonia e i valori chimici fuori controllo stanno spazzando via tutto il pesce, sia quello da vendere subito che quello appena nato, destinato a rigenerare la fauna ittica in”, spiega Bartoli.