Inter-Las Palmas i convocati di Pimienta | manca un nuovo arrivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)-Lasè in programma domani sera allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, terzo test precampionato per i nerazzurri. Francisco Javier Garcia, allenatore degli spagnoli, ha diramato la lista deiunarrivato. AMICHEVOLE – Dopo Lugano e Pergolettese, l’si prepara alla terza amichevole del suo precampionato. In programma domani sera allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro il Las. Gli spagnoli sono pronti per l’impegno di domani sera e il tecnico Francisco Javier Garciaha pubblicato la lista dei: sono ventisei i giocatori chiamati per la partita, anche seunarrivato. Si tratta di Adnan Januzaj, ex prodigio e colpo in prestito per il club iberico, che però non è probabilmente ancora pronto per prendere parte alla sfida contro l’