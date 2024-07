È morto Sergio Francescatti uno dei sopravvissuti della strage di Gorla del 1944

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – Il numero degli ex alunniscuola elementare “Francesco Crispi” dial bombardamento aereo americano del 20 ottobre, si assottiglia ancora. Oggi a 87 anni, a Novara, si è spento, uno degli otto bambini che per una serie di coincidenze del destino si salvarono dallae uno dei quattro che erano ancora in vita. Insieme a Giuliano Lazzaroni, 90 anni, Maria Luisa Rumi, 86 anni, e Graziella Ghisalberti, 87 anni, teneva viva la memoria dei 184 piccoli “martiri di”. Ogni anno, ogni 20 ottobre, anche l’anno scorso.Milano 11102023 MARTIRI DIfoto PAOLO SALMOIRAGO Non ha mai dimenticato i suoi compagni, le maestre, i bidelli: il suo racconto è sempre stato vivido anche se sono passati tanti anni (ottanta, quest’anno).