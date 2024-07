Confermata causa morte di Christina Sandera compagna di lunga data di Clint Eastwood

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ulteriori dettagli stanno venendo alla luce pochi giorni dopo ladi, fidanzata storica di, all’età di 61 anni. È stato rivelato che è morta per un attacco di cuore il 18 luglio. Un rappresentante del Dipartimento di Sanità della Contea di Monterey ha confermato al Post cheè morta adi un’aritmia cardiaca. La malattia coronarica aterosclerotica è stata indicata come una condizione secondaria che ha portato alladella filantropa. Shutterstock, 94 anni, ha rilasciato una dichiarazione a The Hollywood Reporter il 19 luglio, un giorno dopo la scomparsa della suacon cui stava da 10 anni. “era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà molto”, ha dichiarato. All’epoca un portavoce della Warner Bros. disse che non sarebbero state fornite altre informazioni.