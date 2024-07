Ballando con le Stelle 19 ufficializzato il nome di un nuovo componente della giuria | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il conto alla rovescia è iniziato: la diciannovesima edizione dicon lecondotto da Milly Carlucci sta per tornare su Raiuno. La data di inizio è fissata per il 28 settembre 2024, e i fan sono già in fermento per scoprire chi saranno i protagonisti che scenderanno in pista quest’anno. Dopo il trionfo di Wanda Nara con Pasquale La Rocca nella scorsa edizione, la competizione si preannuncia ancora più avvincente con tredici vip pronti a sfidarsi per la vittoria. I primi concorrenti confermati sono la ex velina Federica Nargi, il comico Francesco Paolantoni e la cantante Nina Zilli. Poco fa i social dicon lehanno annunciato una giudice a sorpresa: sidiscografica Mara Maionchi, che ha vinto la prima edizione de L’Acchiappatalenti, sempre condotto da Milly Carlucci.