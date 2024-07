Atp Washington 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 500 di, torneo di scena da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto. Mentre gli occhi del mondo del tennis sono puntati su Parigi, dove si disputa il torneo olimpico, in contemporanea va in scena un evento anche nella capitale statunitense. Nonostante si tratti di un 500, ai nastri di partenza ci sono soltanto quattro top 30. Tre di questi sono americani (Shelton, Korda e Tiafoe), l’altro è il russo Karen Khachanov. Al via anche due tennisti italiani: Flavio Cobolli e Luca Nardi. ENTRY LIST La diretta televisiva dell’Atp 500 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili pure una direttaattraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).