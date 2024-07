Arnautovic torna per l’Inter Ma quanto rimane? La risposta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Markooggi ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo le vacanze e gli Europei giocati con l’Austria. Rimarrà tanto alo andrà via? La possibile. RITORNO – Markosarà di ritorno oggi ad Appiano Gentile per i test pre-ritiro e l’inizio degli allenamenti.accoglie perciò la sua seconda punta dopo gli Europei e le vacanze. Affiancherà Mehdi Taremi nei prossimi giorni in attesa di agosto e dei rientri anche di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. L’austriaco è in bilico, anche se le sue parole e quelle di Piero Ausilio sanno di conferma al 100%. IPOTESI – Simone Inzaghi ha fatto esplicita richiesta di cercare l’accordo con Albert Gudmundsson. Senza Alexis Sanchez al tecnico serve un giocatore simile, tecnico e veloce palla al piede.non lo è ed è per questo che può essere considerato uno dei potenziali cedibili.