Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 20:30 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO ANCORA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTIAMO IN ZONA, ALTRO INCIDENTE SULL’ARDEATINA, SI SONO FORMATE CODE IN PROSSIMITÀ DI LIDO DEI PINI SEMPRE NEI DUE SENSI. SULL’A12 Roma-TARQUINIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NOTEVOLMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULL’INTERO ANELLO; TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. A PROPOSITO DELLA CASSIA BIS, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IL TUTTO VERSO VITERBO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:45 - IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . È STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE TA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA NETTUNENSE DOVE C’È AL MOMENTO LA SITUAZIONE PIU’ CRITICA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18:45 - CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 18. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
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