Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 20 | 30

(Di giovedì 25 luglio 2024)25 LUGLIOORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO ANCORA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTIAMO IN ZONA, ALTRO INCIDENTE SULL’ARDEATINA, SI SONO FORMATE CODE IN PROSSIMITÀ DI LIDO DEI PINI SEMPRE NEI DUE SENSI. SULL’A12-TARQUINIA SONO INVECE I LAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NOTEVOLMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULL’INTERO ANELLO; TUTTAVIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. A PROPOSITO DELLA CASSIA BIS, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IL TUTTO VERSO VITERBO.