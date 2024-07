Traffico Roma del 25-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Tuscolana stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e se la puoi proseguendo rallentamenti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che per lavori è chiusa la tangenziale est viale Castrense Largo Passamonti direzione dello Stadio Olimpico e riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e nelle vie limitrofe per urgenti lavori resta chiusa via di Monteverde 3 via Ferdinando Palasciano e via Duchessa di Galliera ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.