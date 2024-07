Schira smentisce l’interesse per Kulusevski | Non è un obiettivo del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024)non è nel mirino del. A dare la notizia è il giornalista Nicolò, che su X scrive: “Nonostate gli ultimi rumor, Dejannon è undel”. Despite the last rumors, Dejan #is not a #’s target. #transfers — Nicolò(@Nico) July 25, 2024 Sportmediaset aveva parlato deldelperAntonio Conte cerca un rinforzo in attacco per il, che potrebbe essere rappresentato da, giocatore che ha già allenato al Tottenham. Lo riporta Sportmediaset. L’ala svedese ha un contratto con gli Spurs fino all’estate 2028. Il suo valore attuale, secondo i dati di Transfertmarket, è di 55 milioni. Nell’ultima stagione 8 gol e 3 assist in 39 presenze complessive con il Tottenham, di cui 36 in Premier League.