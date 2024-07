Povia Ivan Granatino e Gigione | tre serate di concerti a Tocco Caudio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi avvicinano le tanto attese Festività dei Santi Cosmo e Damiano, un momento di grande fervore e celebrazione per la comunità di. Dal 26 al 28 settembre, il paese si vestirà a festa in onore dei suoi santi patroni, richiamando numerosi visitatori e devoti. Oltre al programma religioso base della festa, sono previste tredi musica e intrattenimento in Piazza Municipio. Si parte giovedì 26 settembre con il concerto di, venerdì 27 sarà la volta die infine sabato 28 sarà ospite. Oltre aie a momenti di devozione e spiritualità, le festività saranno un’occasione per riscoprire la tradizione e la cultura locale, con stand gastronomici che prepareranno piatti tipici del territorio. L'articolo: trediproviene da Anteprima24.it.