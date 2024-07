Parcheggi multipiano? Sarebbe un grave errore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) È sicuro che la realizzazione diin centro possa migliorare la viabilità della riviera? Non la pensa così Rigenera San Benedetto, secondo cui le maggiori aree di sosta dovrebbero trovarsi lontane dalle latitudini più abitate. Per il gruppo, l’iniziativa di riqualificazione del centro cittadino portata avanti dal comune nonpartita con il piede giusto. "San Benedetto necessita da anni di un vero e proprio programma di rigenerazione urbana – scrivono Gian Luigi Pepa e Daniele Paolini –. Purtroppo, cambiano le amministrazioni, ma non cambia il metodo di amministrare, continuando a navigare a vista con interventi casuali e privi di visione. Soprattutto nel centro storico A2, nel cosiddetto quartiere marinaro posto a est e a ovest di via Montebello".