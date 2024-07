NOTIZIARIO Test con la Juve Stabia Via alla prevendita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) È iniziata laper l’amichevole che la prima squadra amaranto disputerà domenica prossima alle 17.30 a Roma contro la, formazione neopromossa in serie B, tra le cui fila milita Davide Buglio (nella foto) che in viale Gramsci è transitato nella stagione 2018-2019, sfiorando la finale dei playoff per la serie cadetta. L’amichevole è in programma sul campo dell’Atletico Lodigiani, il centro sportivo Francesca Gianni. I tifosi che vorranno essere presenti al match potranno acquistare il biglietto ONLINE sul circuito GO2 al costo di 6,50 euro compresi i diritti di. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta su Amaranto Channel, canale 97 del digitale terrestre.