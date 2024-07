Nel cuore di Roma c' è una bottega con verdure formaggi e piatti di gastronomia da provare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prima minimarket di cibo buono e prodotti di erboristeria, poicon grande bancone e unadi tutto rispetto. Si sono già evolute le cose da quando La Mandragora ha aperto in zona Celio, neldi, a fine gennaio 2022: in soli due anni e mezzo questa realtà ha cambiato (con successo) format, ed è pronta a farlo di nuovo, «ora vorrei estendere l’orario di apertura per permettere a tutti di concedersi un aperitivo più lungo e rilassato» dice il titolare Valerio Portelli, che questa creatura la considera semplicemente «un’attività di prossimità, dove lo scambio con la clientela è continuo». La Mandragora, la spesa buona al Celio L’idea del progetto è arrivata una decina di anni fa, di ritorno dall'Australia, «volevo creare un posto poliedrico dove fare una bella spesa ma anche fermarsi a mangiare o prendere un caffè».