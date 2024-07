Napoli report dell’allenamento | partitella a campo ridotto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) Oggi pomeriggio primo allenamento per ildi Conte a Castel di Sangro. Alla squadra si sono aggregati coloro che sono tornati dalle vacanza post Europeo con Buongiorno, nuovo acquisto del. Alle 18:23 inizia l’esercitazione con i ragazzi indivisi in due squadre: Ngonge, Simeone, Raspadori, Folorunsho, Zerbin, Di Lorenzo, Lobotka, Juan Jesus, Mezzoni. Politano, Spinazzola, Rafa Marin, Anguissa, Rrahmani, Gaetano, Kvara, Cheddira, Mazzocchi, Natan. Esercitazione su possesso palla e pressing. Iniziaa poi la. I giocatori divisi in due squadre: Caprile, Di Lorenzo, Buongiono, Juan Jesus, Mezzoni, Lobotka, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori e Simeone. Meret, Rafa Marin, Rrahmani, Natan, Mazzocchi, Gaetano, Anguissa, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Cheddira. Di Lorenzo si mette in mostra con due assist e un gol.