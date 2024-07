Mercato Montefano nuovo tecnico e vecchi collaboratori Ulissi al Montecassiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Luca Manisera,allenatore del, potrà contare sulo staffconfermato in blocco dalla società. Rimangono così in viola Samuele Rossini nella veste di vice allenatore; Emanuele Montini sarà ancora il preparatore dei portieri per il secondo anno di fila; Marco Salvucci sarà per l’ottavo anno di fila il preparatore atletico. La Sangiustese ha indetto un open day per le 20.30 di lunedì riservato alle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Pulcini. Il Trodica ha indicato Alex Giannandrea il team manager. Ilha rinforzato l’attacco assicurandosi Maicol, nell’ultima stagione al Camerino. L’Esanatoglia ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Matteo Menichelli, lo scorso alla juniores del Matelica. Il Casette Verdini ha ufficializzato che sabato disputerà un test contro la Samb al Ciarrocchi di San Benedetto, orario da definire.