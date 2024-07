iPhone 17 Slim | rivoluzione nel design e nelle prestazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’attesa per il lancio dell’17è alle stelle, con Apple che promette un dispositivo rivoluzionario in termini di. La casa di Cupertino ha da sempre puntato sull’innovazione, e con l’17sembra voler ridefinire ancora una volta gli standard del mercato degli smartphone. Apple Store @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUnultra sottile e raffinato Il nuovo17si distingue per unestremamente sottile, che richiama i tempi dell’X ma con un tocco di modernità in più. La struttura del dispositivo sarà realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e leggerezza. Questosottile non comprometterà però la robustezza, assicurando un’ottima durabilità.