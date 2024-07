I telespettatori preferiscono sesso e corna a scavi e pinguini di Alberto Angela la Rai sposta Noos

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tra l’isola dei cornuti (definizione brutalmente sintetica del format “Temptation Island”) in onda su Canale e l’avventura della conoscenza di, dal titolo tutt’altro che d’impatto, iitaliani hanno scelto. Strano, ma vero. Oppure niente affatto strano, dato che da che mondo è mondo, sangue e soldi hanno rappresentato la regola aurea delle vendite nell’editoria. E la tv non fa troppa eccezione. Così gli ascolti tra il format che vede le imprese di coppie messe alla prova con i tradimenti è impietoso. Ieri la Rai ha direttamente evitato il match. Così ‘Temptation Island’ su Canale 5 è aggiudicato la prima serata di mercoledì 24 luglio. Il programma ha ottenuto circa 3,5 milioni di spettatori per uno share di quasi il 30%.