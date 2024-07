I nuovi veicoli per la sicurezza stradale a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 25 luglio 2024) In vista delle Olimpiadi di, la città sta implementando una serie di innovazioni neidedicati alla, l’evoluzione tecnologica sta trasformando radicalmente il panorama della. Questi avanzamenti non solo migliorano ladei residenti e dei visitatori, ma rappresentano anche un modello di eccellenza per altre metropoli mondiali. Iautonomi stanno giocando un ruolo essenziale nella gestione del traffico urbano. Dotati di intelligenza artificiale e sensori avanzati, questisono in grado di monitorare costantemente le condizioni stradali, rilevando incidenti e congestioni in tempo reale.sta investendo in una flotta diautonomi che possono reagire rapidamente a qualsiasi emergenza, riducendo significativamente i tempi di risposta.