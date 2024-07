Greve in Chianti partiti i lavori di riqualificazione alla scuola primaria Giuliotti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)IN– Edilizia scolastica, partito il primo lotto diper ladellaDomenicodiin. Un edificio storico, datato agli inizi del Novecento, che, a seguito di puntuali verifiche effettuate dall’amministrazione comunale, presentava la necessità di essere consolidato e adeguato alle normative vigenti in materia antisismica. La giunta Sottani ha dunque scelto di destinare e mettere a disposizione una consistente risorsa per la realizzazione di un’opera complessa, finalizzata sia all’adeguamento statico sia al miglioramento sismico della struttura. Delle 2 tranches di, previste nella progettazione, nei giorni scorsi ha preso il via il primo lotto per un importo pari a circa 800mila euro complessivi.