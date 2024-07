Ducati World Week 2024 | le Rosse invadono la riviera A Misano maxi parata sul lungomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rimini, 25 luglio– Stanno tornando a migliaia e si faranno sentire facendo tremare lacon il rombo delle loro. Torna alcircuit il Wdw,. Un fine settimana di festa per il popolo che ha nel cuore la casa di Borgo Panigale. Spettacolo in pista, prove, ultime novità, curiosità e lache porterà migliaia di moto sulla pista diprima di uscire dal circuito e invadere la. Domani strade chiuse e tutti a piedi, tranne chi possiede una. Lapartirà dal circuito dinel tardo pomeriggio, verso le 18,30, riempiendo la pista. Un grande momento per gli appassionati della ‘Rossa’. Dopo l’adrenalina in pista il corteo uscirà dal circuito imboccando via del Carro e spingendosi fino alla zona mare di Cattolica.