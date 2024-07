Dal caso Toti una pessima immagine dell’Italia non può più governare | parla Traversi M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Robertomentare al secondo mandato in quota M5S, ora segretario all’ufficio di presidenza della Camera dei deputati, già sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti nel Conte II. Proprio con Conte – e con le altre forze di opposizione – era in piazza a Genova lo scorso giovedì per chiedere le dimissioni di. Partiamo da lì. Lei, che da sempre vive in Liguria e che ben conosce la realtà genovese di cui è rappresentante territoriale essendo stato lì eletto, che tipo di analisi fa del “” e delle mancate dimissioni? “Sì, residente ed eletto in Liguria, ma anche Coordinatore Regionale del M5S.