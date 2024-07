Dafne Keen | Le Paure e le Emozioni del Ritorno in Deadpool e Wolverine con Hugh Jackman

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , L’attrice, conosciuta per il suo ruolo di X-23 nel film del 2017 “Logan”, ha recentemente condiviso le sue preoccupazioni eriguardo alla sua reunion conper l’imminente film ““. Nonostante il timore che la chimica conpotesse non funzionare più, l’attrice diciannovenne ha trovato il loro incontro incredibilmente naturale, come se il tempo non fosse passato. In una recente intervista con Deadline,ha raccontato il suo iniziale terrore: “Ero terrorizzata che non avrebbe più funzionato.” Tuttavia, ha presto scoperto che la loro dinamica sul set era rimasta intatta, descrivendo l’esperienza come “davvero bella”.ha elogiato, definendolo un’anima premurosa e gentile, oltre che un attore di straordinario talento.