Come far sì che Alberto Angela faccia più share di Temptation Island

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non starei a trarre auspici dai superiori ascolti di “” rispetto a “Noos”, la trasmissione culturale di. Non tutto ciò che accade è sintomo o simbolo di qualcosa; non credo che Canale 5 e Rai 1 incarnino il metafisico contrasto fra Arimane e Ahura Mazda; soprattutto, presumo che almeno nelle sere d’estate la gente accenda la tv un po’ a casaccio. Anche a voler fare i sociologi dell’auditel, del resto, non penso che lodel 31 per cento per belloni e fatalone in costume da bagno, a fronte dell’11 per cento per gli scavi archeologici in una tomba romana, ci riveli qualcosa che già non sapessimo su una nazione che all’analisi razionale predilige l’impatto emotivo, all’avventura della conoscenza,da sottotitolo di “Noos”, il più prosaico pettegolezzo sulle corna altrui. Bisogna piuttosto interrogarsi sul mutato ruolo del servizio pubblico.