Attivisti per il clima fanno un blitz e bloccano l’aeroporto di Francoforte | decine di voli cancellati o dirottati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)internazionale di, il più trafficato della Germania, è stato paralizzato nella mattinata del 25 luglio da un’azione dimostrativa di Letzte Generation (Ultima Generazione), un’organizzazione ambientalista che chiede la fine dei combustibili fossili entro il 2030. Seisono riusciti a penetrare nell’area aeroportuale tagliando le recinzioni con delle cesoie, per poi occupare le piste di atterraggio e decollo con biciclette e skateboard. “Stiamo facendo di tutto per rimuovere glidalle piste“, ha dichiarato un portavoce dello scalo all’AFP. In una foto diffusa dall’organizzazione, un attivista è ritratto seduto sull’asfalto con un cartello che recita “Oil Kills” (Il petrolio uccide). Letzte Generation chiede un accordo vincolante per porre fine all’utilizzo di carburanti fossili entro il 2030.