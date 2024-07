Al via il numero 116117 Si parte a settembre per i casi non gravi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 – “Stiamo lavorando perché, per fine, entri in funzione, a partire dalla Ausl Toscana Centro, ilunico 116 117 per le situazioni non emergenziali. E ci auguriamo che contribuisca a limitare gli accessi impropri ai pronto soccorso". Ad annunciare la novità l’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini, in un’estate che, come spesso succede, è calda anche per l’emergenza-urgenza. Assessore come sta andando? "La Regione Toscana ha fatto una delibera, un anno fa, per migliorare l’organizzazione dei pronto soccorso, così come la relazione con gli altri reparti. Periodicamente ci incontriamo per fare un monitoraggio e analizzare cosa funziona bene e cosa no.